Ein Jubiläum für Top-Steuerexpert:innen

Der Wettbewerb „Steuerberater:in des Jahres“ zeugt seit zehn Jahren vom hohen Stellenwert der qualifizierten Beratung von Österreichs besten Steuerexpertinnen und Steuerexperten.

Ein rundes Jubliäum: Mit Nominierungen überzeugter Klientinnen und Klienten suchen IFA, österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments, „Die Presse“ und Kooperationspartner LexisNexis zum 10. Mal in Folge Österreichs Top-Steuerexpertinnen und -Steuerexperten.

In diesen zehn Jahren ist der Wettbewerb „Steuerberater:in des Jahres“ zu einer festen Institution der Branche geworden. Der Award avancierte zu einer angesehenen Auszeichnung für exzellentes und nachhaltig hohes Beratungsniveau – und die feierliche Übergabe in den Wiener Sofiensälen zum Topevent. Denn die Awards sind eine Bestätigung für nachhaltige Höchstleistungen mit besonderer Bedeutung für die Preisträgerinnen und Preisträger. Überzeugend zeigt das die Anzahl der abgegebenen Stimmen: „Seit Bestehen des Awards ist es gelungen, die Anzahl der Nominierungen zu verzehnfachen, was uns als Veranstalter besonders stolz macht“, sagt Gunther Hingsammer, Vorstand der IFA AG.

Mehrfache Auszeichnungen

Oft standen Steuerberaterinnen und Steuerberater mehrmals auf der Bühne, weil sie in verschiedenen Kategorien nominiert wurden. Aber auch Kanzleien holten immer wieder Mehrfachsiege. Gleich zwei Awards gingen etwa im Vorjahr an KPMG, TPA sowie Raml und Partner. Dabei ist jede Auszeichnung etwas Besonderes, sagt Friedrich Fraberger, Tax Partner KPMG Österreich: „Sie bringt die Wert­schätzung der Steuerberatungs­leistung eines breiten Publikums zum Ausdruck. Zudem gilt der Wettbewerb in der Branche als Königsdisziplin und höchst reputierlich, da er von einer großen Anzahl von Rückmeldungen und Beurteilungen abhängt.“ Das sieht auch Markus Raml, Geschäftsführer von Raml und Partner, ähnlich: „Diese Awards bedeuten unfassbar viel: Eine große Freude und Ehre, eine Wertschätzung der Klientinnen und Klienten für die geleistete Arbeit. Das ist für mich, aber auch für das gesamte Team das Lob, das uns ermutigt, unsere Klientinnen und Klienten weiterhin mit voller Kraft zu unterstützen.“

Besonders heiß umkämpft ist seit zehn Jahren die Kategorie „Allrounder Bundesland“. Dennoch gibt es auch hier Kanzleien, die bereits seit vielen Jahren wie ein Uhrwerk Auszeichnungen holen. So konnte die Vorarlberger Kanzlei RTG Dr. Rümmele bereits acht Mal mit einem Award nach Hause fahren. „Unsere Freude wird jedes Jahr größer und spornt uns an, weiterhin gute Leistungen zu bringen“, sagt Partner Manfred Rümmele. „Wir hoffen insbesondere, dass es für unsere geschätzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reizvoll ist, bei diesem Wettbewerb zu reüssieren, weil es schließlich deren tägliche Arbeit ist, die dort honoriert wird.“

Nominieren bis 1. April

In der Tat: Wer ausgezeichnet wird und welche Steuerberaterinnen, Steuerberater und Kanzleien einen Award mit nach Hause nehmen dürfen, liegt in erster Linie an ihren Klientinnen und Klienten. Machen auch Sie mit: Nominiert werden kann bis 1. April über ein Onlineformular. Neben der Kategorie „Allrounder Bundesland“ gibt es insgesamt sieben Fachkategorien: Immobilien- und Bauwirtschaft, freie Berufe, kleine und mittlere Unternehmen, Private Clients, Umgründungen, internationales und Konzernsteuerrecht sowie medizinische Berufe.

Bleibende Werte

Wie bisher können dabei in jeder Fachkategorie bis zu drei Expertinnen, Experten oder Kanzleien genannt werden. Auch mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derselben Kanzlei sowie bisherige Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs können selbstverständlich erneut nominiert werden. Mitmachen zahlt sich aus: Die Onlinenominierung nimmt nur wenige Minuten in Anspruch – die Auszeichnung aber ist für die Preisträgerinnen und Preisträger eine besondere Freude und ein bleibender Wert.

Onlinenominierungen bis einschließlich 1. April unter:

steuerberateraward.ifa.at/