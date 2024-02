Die Thermosflasche mit dem Warnhinweis

Der US-Hersteller Camelbak hat die neueste Version der Trinkflasche Forge mit sinnvollen Neuerungen ausgestattet. Die Bedienungsanleitung erscheint nur auf den ersten Blick unnötig.

Der Warnhinweis in fünf Sprachen auf einem beigelegten Zettelchen wirkt zunächst etwas übertrieben, nicht untypisch für Produkte amerikanischer Provenienz: „Vor dem Neigen des Bechers zum Trinken immer Taste drücken mit Becher in aufrechter Position!“ Fast als würde man angehalten, den Behälter zum Mund zu führen, nicht zur Nase. Aber die Warnung hat einen realen Hintergrund: Wir haben eine Thermosflasche vor uns, deren Ausguss sich per Knopfdruck öffnen lässt; wenn drinnen heiße Luft einen Überdruck erzeugt, der nicht vor dem Trinken entweichen kann, ist eine Spritzerei oder gar Verbrühung nicht fern.

Denn die vakuumisolierte stählerne Flasche Forge Flow der US-Marke Camelbak hält innen wirklich gut warm (oder kalt). Und der Verschluss ist, mit Bedacht bedient, richtig gut. Eine Hand genügt, ohne Weiteres auch mit Handschuh – die Trinköffnung gehorcht. Sinniges Detail in der neuesten Version der bewährten Flasche: Ein kleiner Schieber blockiert den Schnabel auf Wunsch in geöffneter Position, sodass man das Getränk schneller auskühlen lassen oder bequemer schluckweise einnehmen kann.

Zerlegbar und spülmaschinenfest

Mehr noch: Schraubt man den Deckel ab, lässt sich das Ventil komplett auseinanderklappen und gründlich reinigen. Sowohl der Deckel als auch der Korpus der Flasche sind spülmaschinenfest. Erhältlich ist die Flasche in vier Größen von 0,35 bis 0,6 Liter. Die Halbliterversion kostet 30 bis 40 Euro. Nachteile: ein recht hohes Eigengewicht (348 g) und der Umstand, dass nach dem Verschließen leicht noch ein paar Tropfen im Ausguss hängen bleiben können. Für Flaschenhalter am Rad hat Camelbak ein besser passendes thermoisoliertes Produkt im Programm.