Gruppe Schwertwale ringt in Eisfläche vor Japan ums Überleben

Die Sorge um eine Gruppe Orcas vor der Küste der japanischen Insel Hokkaido ist groß. Mehr als zehn Exemplare sind von Treibeis eingeschlossen. Das Eis ist zu dick für eine Hilfsaktion.

Der staatliche japanische TV-Sender NHK zeigt besorgniserregende Bilder von der Küste Hokkaidos. Eine Gruppe Orcas, auch Schwertwale (früher auch Killerwale) genannt, hat nur eine kleine offene Fläche auf der von Eis bedeckten Meeresoberfläche zum Luftholen. Immer wieder tummeln sich die rund zehn Tiere um die vom Eis freie Stelle vor der Küste von Rausu auf der Halbinsel Shiretoko, die wegen ihrer Artenvielfalt zum Unesco-Weltnaturerbe zählt.

Die Küstenwache kann den Walen kaum helfen. Das Eis ist zu dick, um die Meeressäuger zu befreien. „Wir haben keine andere Wahl, als darauf zu warten, dass das Eis aufbricht und sie somit entkommen können“, wird ein Behördenvertreter der Region auf NHK zitiert.

Ein Meeresexperte, der die Tiere im Eis gefilmt hat, erklärt dem japanischen Sender gegenüber, er sei bei Aufnahmen für ein Forschungsprojekt über Seelöwen zufällig auf die Orcas in Not gestoßen. „Ich habe rund 13 Killerwale gesehen, die ihre Köpfe aus einem Loch im Eis herausgestreckt haben“, sagte Seiichiro Tsuchiya. „Sie dürften Probleme haben zu atmen und es sah so aus, als wären drei oder vier Kälber darunter“, so der Experte.

Viele Wal-Arten können lange Zeit unter Wasser ausharren, aber Orcas verbringen üblicherweise nur einige Minuten unter Wasser, bevor sie zum Luftholen an die Oberfläche kommen. Im Jahr 2005 sind zuletzt einige Schwertwale in einer ähnlichen Situation vor der Küste von Rausu ums Leben gekommen. Im Winter bedeckt dort monatelang eine dicke Eisschicht das Meer - wegen des Klimawandels bilden sich aber immer häufiger Löcher. Archäologen gehen davon aus, dass vor Tausenden Jahren der gesamte Bereich zwischen Festland-Asien und Hokkaido über das Eis verbunden war. (Red.)