Alibaba stockt Rückkauf eigener Aktien um 25 Milliarden Dollar auf

Der mit sinkenden Gewinnen kämpfende chinesische Onlinehändler Alibaba kurbelt seinen Aktienrückkauf an. Das bis März 2027 dauernde Rückkaufprogramm werde um 25 Milliarden Dollar (23,3 Mrd. Euro) aufgestockt, teilte der Konzern am Mittwoch mit. An der Börse kamen die Pläne gut an: Alibaba-Titel stiegen im vorbörslichen Handel in der Spitze um rund 3,5 Prozent.

Im dritten Quartal enttäuschte der Konzern wegen eines schwachen Einzelhandelsgeschäfts und der schleppenden Konjunktur in China mit einem Gewinn von umgerechnet 1,88 Millionen Euro, um 77 Prozent weniger als im Vorjahr. Der chinesische Amazon-Rivale gab im März 2023 bekannt, dass er sich in sechs eigenständige Unternehmen aufspalten will. Jedes davon soll die Möglichkeit von Börsengängen oder anderen Formen der Kapitalbeschaffung ausloten, Alibaba selbst werde künftig als Holding agieren. (APA/Reuters)