Windkraft hat trotz Rekorden Luft nach oben

Türkis-Grün will die nächtliche Beleuchtungspflicht von Windrädern abschaffen, um deren Akzeptanz zu erhöhen. Trotz Rekordzahlen beschwert sich die Branche über die „Stop and go“-Politik von Bund und Ländern.

Winter ist Windstromzeit. Zwei Drittel des gesamten Windstroms in Österreich wird im kalten Halbjahr erzeugt. 1426 Windanlagen mit einer Leistung von 3885 Megawatt gab es Ende 2023 im Land. Seit 2011 hat sich ihre Zahl damit mehr als verdoppelt. Der Anteil des Windstroms am gesamten Stromverbrauch steigt damit stetig an: Im Vorjahr deckte der Wind zwölf Prozent ab. Das bedeutet Platz zwei im Energiequellen-Ranking hinter der Wasserkraft. Der heurige Jahresstart aber übertraf alle bisherigen Rekorde. Noch nie wurde in Österreich in einem Jänner mehr Strom aus Wind gewonnen: Am 7. Jänner wurden 50,4 Prozent des Verbrauchs abgedeckt, am Tag darauf verzeichnete Österreich mit 77 Gigawattstunden europaweit den höchsten Windstromanteil am Gesamtverbrauch.

Doch diesen Jubelmeldungen steht ein großes Aber gegenüber: Die Erneuerbaren-Ausbau-Gesetze der Regierung sind zwar beschlossen, warten aber zum Teil noch auf wichtige Verordnungen. Zudem herrscht ein extremes Ost-West-Gefälle bei der Windkraft – und auch sonst gibt es noch einige Schwierigkeiten.

1. Der Anteil von Erneuerbaren steigt. Liegt das nur an den Grünen?