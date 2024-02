Der Weg zur effizienten Energiegewinnung durch Kernfusion ist steinig, aber mit Erfolgsmeldungen gepflastert.

„Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden“, sagte der Schwimmer Mark Spitz, nachdem sein Kollege Michael Phelbs seinen Rekord – siebenmal Gold bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München – gebrochen hatte, indem er bei den Spielen in Peking acht Goldmedaillen erschwamm. Das war 2008, also nach immerhin 36 Jahren. In der Kernfusion geht’s deutlich schneller.