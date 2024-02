Portishead-Sängerin Gibbons veröffentlicht Soloalbum

Am 17. Mai erscheint mit „Lives Outgrown“ das (streng genommen) erste Soloalbum von Sängerin Beth Gibbons.

30 Jahre hat es gedauert. So lange ist es her, dass die britische Gruppe Portishead ihr bahnbrechendes Album „Dummy“ veröffentlicht hat. Und nun, nach all diesen Jahren, hat sich Sängerin Beth Gibbons an einen Soloausflug gewagt. Natürlich gab es mit „Out of Season“ im Jahr 2002 eine Zusammenarbeit mit Bassist Rustin Man sowie eine Orchesterplatte zu Henryk Góreckis dritter Symphonie (2019), aber das für 17. Mai angekündigte Album „Lives Outgrown“ ist, wenn man es sehr streng nimmt, die erste Soloplatte von Gibbons.

Die Songs seien in einer Phase der Reflexion und Veränderung entstanden, hieß es in einer Ankündigung, und auch Abschiede hätten eine zentrale Rolle gespielt. Mit dem wunderschönen „Floating On a Moment“, das sich sehr klassisch instrumentiert zeigt, macht Gibbons jedenfalls Lust auf ihr neues Material. (APA)