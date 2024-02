Fliegen wird das Ding nicht

Sprechblase Nr. 528. Warum gerade „Office Peacocking“ angesagt ist.

Diese neuen Büros können einen schon verwirren: Hat man sich in der Tür geirrt, statt am Arbeitsplatz in einem Boutique-Hotel eingecheckt? Zugegeben, schön anzusehen sind sie schon, diese neuen Arbeitswelten mit ihren edlen Stoffen, eleganten Möbeln und ausgeklügelten Lichtsystemen. Und doch gleichen sie sich bei aller Individualität wie ein Pfau, oder besser „peacock“, dem anderen.

Das ist kein Zufall, denn – Achtung, Sprechblase – Office Peacocking heißt die dahinterliegende Idee, Mitarbeitende zurück an den Arbeitsplatz zu bringen. Und dazu werden die Büros herausgeputzt. Im Idealfall unter Berücksichtigung aller möglichen Zweckmäßigkeitsaspekte – technisch gesagt. Aber was ist schon ideal?

Nur so nebenbei: Im echten Leben nutzen dem Pfau die schönen Federn nicht für deren eigentlichen Zweck – zu fliegen. Oder anders gesagt: Bei aller Eleganz, der Vogel hebt einfach nicht ab.