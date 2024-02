Softwarefirma Fabasoft steigert Umsatz und Gewinn

Die Verkaufserlöse erhöhten sich im Jahresvergleich um knapp 22 Prozent auf fast 61 Millionen Euro.

Das oberösterreichische Softwareunternehmen Fabasoft hat in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Verkaufserlöse erhöhten sich gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr davor um knapp 22 Prozent auf 60,7 Millionen Euro und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich von sieben auf elf Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag bekanntgab. Das Personal wurde um rund zehn Prozent auf 493 Beschäftigte aufgestockt.

Die positive Umsatzentwicklung sei auch dem Zuwachs beim Projektgeschäft in der gesamten Berichtsperiode sowie hohen Lizenzerlösen aus Einmallizenzen im dritten Quartal 2023/2024 zu verdanken. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging in den ersten neun Monaten des laufenden Fiskaljahres von 11,9 auf 16,8 Millionen Euro nach oben.

Fokus auf KI-Investitionen

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit verbesserte sich von 1,4 auf 9,6 Millionen Euro. Leicht rückläufig war der Bestand der liquiden Mittel, der sich den Angaben zufolge per Ende Dezember von 22,8 auf 21,5 Millionen Euro verringerte. Fabasoft investierte in den weiteren Ausbau der Fabasoft Proceco Solutions, insbesondere in AI-Anwendungen, sowie in internationale Vertriebstätigkeiten und zusätzliche Fachkräfte.

„Der Fabasoft Konzern ist aufgrund seiner hervorragenden strategischen Ausrichtung weiterhin gut unterwegs, dennoch bleiben wir wegen der herausfordernden makroökonomischen Bedingungen in unseren Kernmärkten bei der Einschätzung der weiteren Entwicklung vorsichtig“, so Firmenchef Helmut Fallmann. Derzeit sei die größte Aufgabe, die Risiken kurzfristiger Volatilitäten zu managen und dennoch die Wachstumspotenziale der Digitalisierung konsequent zu heben. (APA)