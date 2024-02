Edward Enninful in Begleitung von Schauspielerin Julia Roberts bei der diesjährigen Modeschau von Jacquemus.

Edward Enninful in Begleitung von Schauspielerin Julia Roberts bei der diesjährigen Modeschau von Jacquemus. APA / AFP / Valery Hache

Der Herausgeber der britischen „Vogue“ verabschiedet sich mit 40 Frauen am Cover. Sie seien es gewesen, die das Magazin und seine Karriere geprägt haben.

Nach mehr als sechs Jahren an der Spitze der britischen „Vogue“ trat Herausgeber Edward Enninful im Sommer letzten Jahres zurück. Seine letzte Ausgabe ziert nicht nur ein Covermodel, sondern 40. Fürs Titelblatt versammelten sich Topmodels, Hollywood-Stars, Popikonen und Sportlerinnen aus London, Paris, Mailand, Los Angeles. Mit jeder von ihnen habe Enninful während seiner Karriere bei „Vogue“ schon einmal gearbeitet. Die Supermodels Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Kate Moss waren mit von der Partie, Schauspielerin Jane Fonda, die beiden Popstars Dua Lipa und Miley Cyrus sowie Tennisprofi Serena Williams.

Mit „40 Ikonen“ beschließt man also das „Ende einer Ära“, so liest es sich auf Instagram. Fotografiert wurde das Cover von Steven Meisel.

Enninful wusste bald, dass er seine letzte Ausgabe den Frauen widmen wolle. „Frauen haben die britische ,Vogue‘ seit nunmehr fast 108 Jahren geprägt und sicherlich jeden Moment meiner sechseinhalbjährigen Amtszeit hier beeinflusst, ganz zu schweigen davon, dass sie mich durch mein ganzes Leben geführt und geleitet haben“, schrieb Enninful in einem letzten Editorial. Eine einzige Frau hätte die letzten Jahre für das Magazin kaum zusammenfassen können, man habe deshalb auf die „Kraft des Kollektivs“ gesetzt.

Viel Fortschritt unter Enninful

Als Herausgeber hatte Enninful die britische „Vogue“ revolutioniert, sein überraschender Abgang hatte die Modeblase im vergangenen Jahr ziemlich mitgenommen. Er setzte sich beharrlich für Vielfalt ein, stand selbst als erster schwarzer Mann an der Spitze des einflussreichen Magazins. Unter seiner Leitung wurden mit Misan Harriman und Kennedi Carter erstmals schwarze Fotografen eingestellt, sowie Menschen mit Behinderungen und ein männliches Model auf dem Titelblatt abgebildet.

Auch zeigte er immer wieder ältere Menschen am Cover, erst 2023 die 82-jährige Miriam Margolyes, 2019 die damals auch 82-jährige Jane Fonda.

In seinem letzten Editorial schrieb Enninful, er wolle sich auch weiterhin „für die unglaubliche Vielfalt an Stimmen in der Mode und den Medien“ einsetzen. Immer wieder müsse man sich daran erinnern: „Es gibt noch sehr viel zu tun.“ Noch dieses Jahr wird Chioma Nnadi die Leitung der britischen „Vogue“ übernehmen. Dem ersten schwarzen Chefredakteur des Modemagazins folgt damit eine erste schwarze Leiterin. (red.)