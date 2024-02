Feller beim Sieg von Odermatt im Bansko-RTL Dritter

Marco Odermatt gewann auch den sechsten Saison-Riesentorlauf im alpinen Ski-Weltcup der Männer. Ebenfalls stark präsentierten sich in Bansko die Österreicher. Manuel Feller landete unmittelbar vor Stefan Brennsteiner auf Rang drei.

Der Schweizer Marco Odermatt setzte sich am Samstag in Bansko als klarer Favorit vor dem Norweger Alexander Steen Olsen (+0,91 Sekunden) und Manuel Feller (+1,08) durch. Stefan Brennsteiner erreichte als Vierter sein bestes Saisonergebnis (+1,29). Für Odermatt war es der 34. Weltcupsieg.

Der überlegende Weltcup-Gesamtführende hält damit saisonübergreifend bei neun Siegen im Riesentorlauf in Serie. So viele in einer Disziplin hatte zuletzt der Italiener Tomba zwischen Jänner 1994 und Jänner 1995 im Slalom geschafft, der Italiener war am Samstag wie weitere Ski-Legenden auch in Bansko anwesend. Im Disziplinweltcup vergrößerte der 26-jährige Odermatt seinen Vorsprung auf den Kroaten Filip Zubcic (9.) auf 286 Punkte. „Absolut fantastisch, ich liebe es hier, es ist anders wie andere Rennen. Mein Selbstvertrauen ist auf dem höchsten Level“, sagte Odermatt.

Feller hatte erneut kein Riesentorlauf-Training absolvieren könnte, wollte sich einfach auf das Rennfahren konzentrieren. Die im Steilhang unterschiedlichen Pistenverhältnisse erlaubten im ersten Durchgang kein gutes Gefühl, schnell war er dennoch. Zuletzt plagte Feller eine Haselnuss-Stauden-Allergie, Nase und die Nebenhöhlen seien aber besser geworden, hatte er vor dem Rennen erklärt.

Raphael Haaser verbesserte sich mit Laufbestzeit vom 28. auf den 20. Platz, Patrick Feustein von 23 auf 21. „Im zweiten Durchgang war es Skifahren, im ersten die erste Woche Skikurs“, sagte Haaser. Das habe richtig schlecht ausgeschaut, musste er zur Kenntnis nehmen. Dominik Raschner (39.) und Fabio Gstrein (46.) hatten sich nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert, Joshua Sturm und Noel Zwischenbrugger schieden aus.