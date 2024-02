Werner Kogler: Unser Ansatz ist ein anderer. Diese Art von Übertreibung und Enthemmung sehe ich nicht als politische Aufgabe. Wir haben schon zu viel Aufregung und Aufeinandereindreschen. Wir sind für konstruktives Arbeiten. Dass einige politische Kräfte in so katholischen Gegenden wie Bayern und Österreich ausgerechnet an einem Feiertag wie dem Aschermittwoch noch lauter im Bierzelt herumgrölen, müssen sie mit sich selbst ausmachen. Diese blauen Putin-Brüder haben eh schon das ganze Jahr Fasching. Das ist ja Teil des Problems.