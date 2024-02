Wenn Geld übrig bleibt: Kredit tilgen oder investieren?

Die Inflation ist zwar der Feind eines Sparers, aber der Freund eines Schuldners: Vor allem bei Krediten mit niedriger Verzinsung lohnt sich ein genauer Blick auf die Rückzahlung.

Kredite sind wieder ein teures Vergnügen geworden: War es in den vergangenen Jahren noch einfach möglich, Dinge fremdzufinanzieren und ohne hohen Zinszusatzbetrag zurückzuzahlen, werden aktuell rund fünf Prozent an Zinsen fällig. Das lässt manche Investorinnen und Investoren durchaus mehrmals über eine Kaufentscheidung nachdenken. Und eine weitere Frage drängt sich auf: Wenn ein unerwarteter Geldbetrag auftaucht – soll man damit seine Schulden zurückbezahlen oder das Kapital investieren? Was lohnt sich auf weite Sicht mehr?