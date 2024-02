Die USA, Großbritannien und die EU äußerten Zweifel am korrekten Ablauf der Parlamentswahl in Pakistan.

In Pakistan will die Partei des inhaftierten Ex-Ministerpräsidenten Imran Khan eine Regierung bilden. Die von ihr unterstützten unabhängigen Kandidaten wollten sich darum bemühen, sie hätten bei der Parlamentswahl die meisten Sitze errungen, erklärte der Interims-Chef der PTI, Gohar Khan, am Samstag. Er rief alle Institutionen des Landes auf, das Votum zu respektieren. Sollte bis Samstagabend kein Endergebnis vorliegen, rief er für Sonntag zu friedlichen Protesten auf.

Sowohl Imran Khan als auch der frühere Ministerpräsident Nawaz Sharif reklamierten den Sieg bei der Wahl vom Donnerstag für sich. Khans Partei war von der Abstimmung ausgeschlossen worden. Der populäre ehemalige Cricket-Spieler Khan sitzt im Gefängnis. Er war Ende Jänner zu zehn Jahren Haft wegen der Preisgabe von Staatsgeheimnissen verurteilt worden. Bereits früher erhielt er in einem Korruptionsfall eine dreijährige Haftstrafe. Der 71-Jährige beschuldigt das Militär, für seinen Sturz verantwortlich zu sein.

Armeechef Asim Munir gratulierte seinem Land am Samstag zu der erfolgreichen Ausführung der Wahl. Er hoffe, dass diese Wahl dem Land sowohl politische als auch wirtschaftliche Stabilität bringe. Die USA, Großbritannien und die EU äußerten Zweifel am korrekten Ablauf der Wahl und regten Untersuchungen über mutmaßliche Unregelmäßigkeiten an. (APA/Reuters)