Burgenland: Mutter und Tochter retten sich aus brennendem Wohnhaus

Als die Einsatzkräfte am Samstagabend in dem Haus in Frauenkirchen eintrafen, schlug ihnen bereits dichter Rauch aus einem Zimmer entgegen, berichtete die Feuerwehr.

In einem Wohnhaus in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) ist am Samstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlug ihnen bereits dichter Rauch aus einem Zimmer entgegen, berichtete die Feuerwehr. Die beiden Bewohnerinnen, eine betagte Mutter und ihre Tochter, hatten das Gebäude bereits rechtzeitig verlassen.

60 Mitglieder von vier Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindern. Nach rund eineinhalb Stunden wurde „Brand aus“ gemeldet. Die starke Rauchentwicklung dürfte nach Einschätzung der Feuerwehr für erheblichen Sachschaden gesorgt haben. (APA)