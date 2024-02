Rückzug ins SUV: Das automobile Biedermeier

Das Schlagwort SUV polarisiert, dabei ist die so benannte Fahrzeuggattung längst Mainstream: Erstmals machte sie 2023 mehr als die Hälfte der europäischen Neuwagenkäufe aus. Hat ihre Beliebtheit mit der Stimmungslage der Gesellschaft zu tun?

Es ist nicht so, dass man’s nicht probiert hätte. 1999 zeigte Audi ein revolutionäres neues Auto, das ausgefeilte Spritspartechnik mit Avantgardedesign verband. Der Audi A2 wog dank Alu-Leichtbauweise bei voller Sicherheitsausstattung weniger als eine Tonne, und obwohl nur so lang wie ein Kleinwagen, bot er durch maximale Raumausnutzung erstaunlich viel Innenraum – ein echter Technologieträger, den man in einer bestimmten Variante mit nur drei Liter Diesel auf 100 km fahren konnte.

Ein Konzept des schmalen Fußabdrucks, ökologisch wie vom Platzbedarf her; höherpreisig, aber von Luxus weit entfernt, freilich knausrig gedämmt, mithin recht laut bei hohem Tempo – mangels Motorleistung aber eh kein Kandidat für die Überholspur. So hätte die Zukunft aussehen können: mit Straßen voll schlauer, freundlich dreinschauender Autos, die um die Wette sparen.

Die Industrie sattelte das SUV als neues Zugpferd