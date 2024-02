Taylor Swift und die Stars des Super Bowl

Die Kameras waren auf Popstar Taylor Swift gerichtet, doch beim Super Bowl jubelten auch andere Stars mit.

Taylor Swift hüpfte ausgelassen auf der Tribüne auf und ab und gab Travis Kelce wenig später auf dem Rasen einen Kuss. Der Pop-Superstar bejubelte den Super-Bowl-Triumph ihres Freunds mit den Kansas City Chiefs im Fokus der Kameras. Nach dem 25:22 des Titelverteidigers über die San Francisco 49ers nach Verlängerung kam die 34-Jährige - zuvor kurzzeitig ausgebuht - an der Seite von Kelces Mutter Donna auf das Spielfeld des Allegiant Stadiums von Las Vegas.

Mit mehreren innigen Umarmungen feierte das Traumpaar Swift und Kelce gemeinsam den Sieg der Chiefs im Finale der National Football League. Zuvor war Swift zeitweise ausgebuht worden. Nachdem sie auf einer Leinwand im Stadion gezeigt wurde, buhten viele rund 60.000 Zuschauer in der Arena. Swift leerte daraufhin in ihrer Loge den Getränkebecher, den sie in der Hand hielt, in einem Zug aus und knallte ihn danach auf den Tisch vor sich. Bereits zuvor war Swift auf der Leinwand gezeigt worden. Dabei hatte es ebenfalls Buh-Rufe, aber auch Jubel gegeben. Im Allegiant Stadium hatten die Anhänger der 49ers lange Zeit akustisch die Oberhand.

Bei der Fernsehübertragung des Spiels war unter anderem zu sehen gewesen, wie Swift vor Beginn des Spiels in der Loge mit der Schauspielerin Blake Lively zu dem von Musiker Post Malone vorgetragenen Lied „America the Beautiful“ geschunkelt hatte.

Doch Taylor Swift war längst nicht der einzige Star, der sich den Super Bowl live nicht entgehen hat lassen. Swift-Freundin und Schauspielerin Blake Lively war ebenfalls mit von der Partie, genau wie Justin Bieber und Ehefrau Hailey, Lady Gaga, Jared Leto, Elon Musk und Gwen Stefani.

Justin Bieber mit Ehefrau Hailey. APA / AFP / Patrick T. Fallon Lady Gaga mit ihrem Freund Michael Polansky. Getty Images via AFP/ Rob Carr Taylor Swift feuerte die Kansas City Chiefs mit Rapperin Ice Spice L und Blake Lively an. Imago / John Angelillo Jared Leto. Getty Images via AFP/ Rob Carr Elon Musk war ebenfalls mit von der Partie. Imago / Kyle Terada Sänger Blake Shelton und Gwen Stefani. Getty Images via AFP/ Rob Carr Moderator Jimmy Kimmel und Guillermo Rodriguez. Reuters / Carlos Barria

Marketinggegenwert von 331 Millionen US-Dollar

Ob Swift es rechtzeitig zu Super Bowl LVIII nach Las Vegas schaffen würde, war seit der Qualifikation der Chiefs ein großes Thema. Noch am Samstagabend spielte sie ein Konzert in Tokio. Wegen der großen Zeitverschiebung und mithilfe eines Privatjets war sie aber bereits am Samstag in Los Angeles angekommen. Von dort sind es etwa 70 Flugminuten in die Glücksspielmetropole im US-Staat Nevada.

Swift und Kelce sind seit vergangenem Jahr ein Paar. Die 34-Jährige hat zahlreiche Partien der Chiefs im Stadion besucht und der National Football League damit große Aufmerksamkeit beschert. Viele der Millionen Fans von Swift schauen NFL-Partien. Laut einer Studie hat die Künstlerin der Liga und den Chiefs seit September einen Marketinggegenwert von 331 Millionen US-Dollar beschert. Weiteres Stars und Promis im Stadion: Basketballer LeBron James, Beyoncé, Paul McCartney, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber und Rapper Jay-Z. (APA/dpa)