Wir leuchten heller zu zweit

Am Mittwoch ist Valentinstag. Sagt, was es zu sagen gibt. Nicht nur durch die Blume.

Es gibt da diese Szene in Regisseur Garry Marshalls Film „Valentinstag“ aus dem Jahr 2010. „Für viele Menschen existiert die Liebe erst, wenn sie vor anderen Leuten bestätigt wird“, antwortet Blumenhändler Alphonso auf die Frage des Footballstars Sean, warum Männer ihren Freundinnen die Blumen nicht selbst bringen, anstatt sie ihnen zu schicken.

Wie recht er doch hat. Alphonso, meine ich. Nicht Sean. Liebe ist nichts, woraus ein Geheimnis gemacht werden sollte. Im Gegenteil, sie gehört mit einem Megafon hinausposaunt. Mit allen möglichen Metaphern, Bildern und Gleichnissen. Insbesondere zu Anlässen wie dem Valentinstag am Mittwoch, der für Beziehungstypen der wichtigste im Jahr ist.

Der Tag, an dem du über dich hinauswächst – und das wegen einer einzigen Person. Denn seit der ersten Begegnung wirst du nicht mehr von der Erde angezogen, sondern von ihr.

Seit dieser Begegnung weißt du: Du bist die Inspiration für ihre Zeichnungen, die Eingebung in ihrem inneren Konflikt, das Motiv in ihrem schönsten Traum, die Intuition bei ihrer schwierigsten Entscheidung, der Atem bei ihrem täglichen Sport. Wäre sie London, wärst du der Regen.

Du bist die erste Saite an ihrer Gitarre, die Melodie in ihrem Lieblingslied, die Story in ihrem Lieblingsfilm, die Frische in ihrem Sommer, die Wärme in ihrem Winter. Wäre sie Chicago, wärst du der Wind.

Du bist das Herbstlicht im September, die Farbe der fallenden Blätter im Oktober, der Zucker in ihrem Tee, die Milch in ihrem Kaffee, die Sahne auf ihrer Torte. Wäre sie Los Angeles, wärst du die Sonne.

Du bist das Rauschen des Meeres, das Zwitschern der Vögel, das Zirpen der Grillen. Du bist bester Freund und Liebhaber, Klagemauer und Prellbock, Regierung und Opposition, Ballade und Rocksong, Komödie und Drama, Kissen und Boxsack.

An all das zu glauben ist für dich alles, was im Leben zählt. Wäre die Liebe ein Ozean, wärst du der Pazifik. Wäre sie ein Berg, wärst du der Mount Everest. Wäre sie ein Mensch, wärst du Chinese.

Happy Valentine’s Day.

E-Mails an: koeksal.baltaci@diepresse.com