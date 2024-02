Haselsteiner steigt bei Immobilien-Unternehmen LZH aus

Die Geschäftsführer Raphael Lughammer, Dominik Paul, Philip Mader und Alexander Sommer-Fein übernehmen im Rahmen eines Management Buyout jeweils 25 Prozent der Anteile. Haselsteiner bleibt aber über die Familienstiftung als Investor bei einzelnen Projekten erhalten.

Hans-Peter Haselsteiner hat sich aus einem Immobilien-Projekt weitgehend zurückgezogen. Der Signa-Investor und frühere Bauunternehmer gibt seine Anteile an der LZH Group ab, bleibt aber über die Familienstiftung als Investor bei einzelnen Projekten erhalten. Die Geschäftsführer Raphael Lughammer, Dominik Paul, Philip Mader und Alexander Sommer-Fein übernehmen im Rahmen eines Management Buyout jeweils 25 Prozent der Anteile, geht aus einer Aussendung des Unternehmens hervor.

Das 2018 gemeinsam mit Hans-Peter Haselsteiner gegründete Unternehmen errichtet und verwertet Immobilien in Zuzugsregionen entlang von Hauptverkehrsrouten sowie bei Ballungszentren. Den Wert des Immobilienportfolios beziffert die LZH Group mit 200 Millionen Euro. Demnach seien elf Projekte abgeschlossen, fünf weitere in Bau sowie zehn in Planung.