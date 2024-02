Habsburger Melange an der Grazer Oper: „Die Nachtigall von Gorenjska“

Minka hat die schönste Stimme zwischen Bled und Žirovnica, soll sie zwecks Karriere in die Welt hinaus? Über Anton Foersters „Slowenische Nationaloper“ und ihre österreichische Erstaufführung.

Die Musik klingt so, wie die Opernhäuser von Fellner & Helmer aussehen: Man weiß nicht unbedingt, vor welchem man steht, fühlt sich aber an vieles erinnert und – bei allen Unterschieden – wie zu Hause. Habsburger Melange. Anton Foersters „Nachtigall von Gorenjska“ wurde in Graz gespielt, es war die österreichische Erstaufführung der, so wird das Werk angepriesen, „Slowenischen Nationaloper“ – geschrieben von einem Prager Wahl-Slowenen, der 1872 die „Gorenjski slavček“ erst als Operette komponierte und diese am Ende des 19. Jahrhunderts zur Oper verernstete.