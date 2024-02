Das schräge Narrenfest in Kroatiens Adriastadt Rijeka

Nicht nur in Venedig, sondern auch im kroatischen Rijeka am Ostufer der Adria wird der Karneval seit Jahrhunderten gefeiert: Weltoffen, ausgelassen, aber entspannt zelebriert die Stadt das bunte Ereignis.

Ein dumpfes Schiffshorn übertönt am Hafenbecken die harten Technoklänge aus den Lautsprechern der aufgereihten Festwagen. An der Riva im kroatischen Rijeka tanzen montenegrinische Narren, italienische Pizzabäckerinnen mit chinesischen Drachentänzern, mazedonischen Glitzerfischen oder als Astronauten verkleideten Auslandsstudenten.

„Sei, was du willst, komm zum Karneval nach Rijeka!“, lautet das Motto des alljährlichen Narrenauftriebs in der Kvarner-Bucht. Dem Lockruf der Internationalen Karnevalsparade in der Hafenstadt erliegen alljährlich Zehntausende von Kostümfreunden aus aller Welt: Selbst die dunklen Regenwolken über den Hafenkränen vermögen die Vorfreude auf den Höhepunkt des Karnevalstreibens an der Adria nicht zu trüben.