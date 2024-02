Citi-Headquarter in New York.

Die Citibank greift beim Verhalten ihrer Mitarbeiter ein - konkret beim Alkoholkonsum. Es gehe um den Ruf der Bank. Die Aktion hat eine Vorgeschichte.

Es ist kein Spezifikum der Finanzbranche, dass auf Veranstaltungen oder anderswo zu viel Alkohol konsumiert wird. Aber es ist eben auch in der Finanzindustrie der Fall. Und mitunter so sehr, dass die Konzernleitung Handlungsbedarf sieht. So wie jetzt die Citigroup.