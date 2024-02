Taylor Swift postet Video mit Travis Kelce von der Super Bowl-Party

Einblicke in die Beziehung von Popstar Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce bekommt man sonst keine – nach dem gewonnen Super Bowl kann man da aber schon eine Ausnahme machen.

Sie schlägt bei den Grammys schon wieder alle Rekorde, er gewinnt schon wieder den Super Bowl – Taylor Swift und Travis Kelce sind aktuell wohl das erfolgreichste Paar der Popkultur. Umso genauer beobachtet wird, was die beiden von ihrer Beziehung preisgeben. Normalerweise ist das nicht viel. Nach dem gewonnenen Super Bowl gab Swift aber einen ungewohnten Einblick, auf TikTok teilte sie ihren allerersten Social-Media-Beitrag über den NFL-Spieler von der Aftershowparty in Las Vegas.

Das Video zeigt einen Nachtclub, in dem sie gemeinsam mit ihren Eltern, Scott und Andrea Swift, auf den Sieg anstoßen wollte, allerdings dürfte das Fest nicht ganz so intim ausgefallen sein, wie erwartet. „Es ist eine Party für Freunde und Familie, sagten sie“, schrieb sie über den Clip. „Bringt eure Eltern, sagten sie.“ Auf einem anderen Video von „Page six“ sieht man, wie sich beide bei der Party in den Armen liegen und miteinander feiern. (sh)