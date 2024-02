Holzbau im Skigebiet gewinnt Architekturpreis

Der 13 Meter hohe Aussichtsturm im Alpbachtal erhielt von Austra-Architects.com die Auszeichnung „Bau des Jahres“.

Das Innsbrucker Büro des norwegischen Architekturstudios Snøhetta wurde für den Aussichtsturm „Top of Alpbachtal“ mit dem „Bau des Jahres“-Preis von Austria-architects.com ausgezeichnet. Laut der Fachjury sei das Gebäude ein Zeugnis der gelungenen Integration von traditioneller Inspiration in eine moderne Architektur. Der im Jahr 2022 fertiggestellte Aussichtsturm ist 13 Meter hoch und befindet sich neben der neuen Bergstation der Hornbahn 2000 – unterhalb des Gipfels des Wiedersberger Horns im Alpbachtal. Seine Holzoberflächen sollen eine Anlehnung an die traditionelle Tiroler Baukultur sein, heißt es in der Aussendung vom vergangenen Mittwoch.

Die Gebäudehülle besteht aus handgemachten Holzschindeln eines Tiroler Traditionsbetriebs. Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Ortskernbelebung und Baudenkmal

Den zweiten Platz im diesjährigen Ranking belegte die Umgestaltung des Ortskerns der Gemeinde Griffen. Das Wiener Büro Share Architects erarbeitete ab 2016 gemeinsam mit den Bürgern einen Maßnahmenkatalog für den Ort: Statt neu zu bauen, wurde der Bestand bzw. bereits Vorhandenes genutzt. Beispiel: Im historischen Burgstadel befindet sich nun ein Infopoint samt Ausstellung. Für die Revitalisierung zeichnete der Architekt Josef Klingbacher verantwortlich. Rang drei nimmt die Burgruine von Reichenau ein. Das Baudenkmal stammt aus dem Jahr 1315 und wurde von dem Linzer Architekturbüro Tp3 saniert. (taru)