Die Herrschaft der Taliban stürzt Afghanistan ins Elend. Besonders betroffen davon sind die Frauen. Eine Reportage.

Sie hatte Informatik studiert. Doch dann musste Rokhshana Noor (Name geändert) ihr Studium abbrechen – wegen des Verbots, das die extremistischen Taliban verhängt hatten. Kurz darauf fand die Frau eine Anstellung bei einer kleinen IT-Firma in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Noors Arbeitsplatz befindet sich in einem der Hochhäuser, die im Zuge des Baubooms der vergangenen Jahre errichtet wurden. „Ich fahre jeden Tag allein zur Arbeit. Wie lang ich meine Stelle behalten darf, ist allerdings ungewiss“, erzählt sie. Die Angst vor einem neuen Arbeitsverbot ist stets präsent. „Unsere Freiheiten schwinden von Tag zu Tag. Die Sittenwächter der Taliban suchen regelmäßig unsere Büros auf, um die von ihnen verlangte strikte Geschlechtertrennung zu kontrollieren“, meint Noor.

Seit zweieinhalb Jahren regieren die Taliban nun wieder in Afghanistan. Und vor allem die Lage der Frauen hat sich seither verschlechtert.