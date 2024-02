Pearl Jam: Welttournee und neues Album an

Anfang April geben Pearl Jam ihr neues Album „Dark Matter“ heraus, anschließend touren Eddie Vedder un Co um die Welt. Für Österreich ist allerdings kein Konzert geplant.

Die Grungeband Pearl Jam geht mit einem neuen Album auf Welttournee. Sänger Eddie Vedder, Bassist Jeff Ament, die Gitarristen Stone Gossard und Mike McCready sowie Schlagzeuger Matt Cameron kündigten am Dienstag (Ortszeit) den Auftakt für Anfang Mai im kanadischen Vancouver an. In Europa sind ab Mitte Juni Auftritte in Dublin, Manchester, London, Barcelona, Madrid, Lissabon und Berlin geplant. Österreich findet sich nicht auf dem Programm. Mitte November soll die „Dark Matter“-Tour im australischen Sydney enden.

Für den 19. April kündigte die Band ihr 12. Studioalbum „Dark Matter“ an. Es ist das Nachfolgealbum für „Gigaton“ aus dem Jahr 2020. Die neuen Aufnahmen seien 2023 innerhalb weniger Wochen im Shangri-La-Studio im kalifornischen Malibu entstanden, teilte die Band mit. Produziert wurde es unter anderem von Andrew Watt, der auch schon mit Miley Cyrus, Ozzy Osbourne und Iggy Pop zusammenarbeitete. (APA)