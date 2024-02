DORA: Über die Herausforderungen und Lösungen für den Finanzsektor

Redaktionell unabhängig, finanziell unterstützt Kooperation

Über die Konsequenzen, die sich für Finanzunternehmen aus der EU-Verordnung DORA ergeben, diskutierten kürzlich vier Expert:innen unter der Leitung von Jakob Zirm, Ressortleiter Economist, „Die Presse“.

Ganz gleich, welche der zahlreichen Studien zum Thema Cybersicherheit in Unternehmen herangezogen wird, die Schlüsselaussage lautet immer: Cyberkriminalität nimmt konstant zu. Die KPMG-Studie „Cybersecurity in Österreich 2023“ zeigt beispielsweise auf, dass die Zahl der Cyberangriffe gegenüber dem Vorjahr um 201 Prozent angestiegen ist. Attackiert wurde jedes einzelne der 903 befragten Unternehmen. Auch in Deutschland schätzen mit dem Thema betraute Führungskräfte das Risiko digitaler Angriffe auf ihr eigenes Unternehmen so hoch wie nie zuvor ein. Für die EY Datenklaustudie 2023 wurden 509 Personen aus der Geschäftsführung, der Leitung Konzernsicherheit oder der Leitung IT-Sicherheit von Unternehmen verschiedenster Größe gefragt. Fast drei von vier Befragten sagen, das Gefährdungsrisiko für das eigene Unternehmen habe sich in den vergangenen beiden Jahren erhöht. Alle rechnen damit, dass die Gefahr, Opfer von Cyberangriffen und Datenklau zu werden, in Zukunft weiter zunehmen wird.

Finanzbranche im Fokus

Besonders betroffen sind weltweit Unter­nehmen aus der Finanzbranche. Um diese und ihre Kunden künftig besser schützen zu können, hat die EU den Digital Operational Resilience Act (DORA) verabschiedet. Doch welche neuen Anforderungen erwachsen aus den erhöhten Sorg­falts- und Berichtspflichten der EU-Verordnung? Welche Herausforderungen ergeben sich bei der Auslagerung von IKT-Dienstleistungen? Und wie muss das Risikomanagement neu gedacht werden? Darüber diskutierten vier Expert:innen:

Anna Muri Roland RUDOLPH

»Als Finanzmarktaufsicht setzen wir auf proaktive Kommunikation. Man kann davon ausgehen, dass jeder Finanzdienstleister, der von DORA betroffen ist, davon auch Kenntnis hat.« Anna Muri Senior-Spezialistin für IT-Risiko-Aufsicht, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Robin Schmeisser Roland RUDOLPH

»Das automatisierte Management der Verträge mit IKT-Drittdienstleistern ist eine Notwendigkeit zur Umsetzung der Berichtspflichten und Vorbereitung auf aufsichtsrechtliche Prüfungen. « Robin Schmeisser Geschäftsführer, Fabasoft Contracts GmbH

Gerald Kogler Roland RUDOLPH

»Der Finanzsektor ist in Sachen Cybersecurity vergleichsweise gut vorbereitet. Aber Hacker werden professioneller, die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz spielen dabei eine tragende Rolle.« Gerald Kogler Leitung Branchenteam für Versicherungen, EY Österreich

Florian Polt Roland RUDOLPH

»Zu einer besonderen Herausforderung können im Rahmen von DORA auch die vorgesehenen Testverfahren werden, die der Überprüfung der digitalen operationalen Resilienz dienen.« Florian Polt Head of Group Security, UNIQA Insurance Group AG

Mehr lesen Digital Operational Resilience Act (DORA): Herausforderungen und Lösungen für den Finanzsektor

