Der Verkauf der beliebten Lastenfahrräder der Marke Babboe wird in Holland vorübergehend ausgesetzt. Der Grund seien Hunderte Rahmenbrüche, die nicht ausreichend untersucht worden seien.

Die Niederlande kündigten am Mittwoch ein vorübergehendes Verkaufsverbot der beliebten Lastenräder der Marke Babboe an. Eltern nutzen die Fahrräder gerne zum Einkaufen, aber auch um den Nachwuchs sicher in den Kindergarten zu bringen. Nur, sicher sind die Räder offenbar nicht. Laut den niederländischen Behörden gab es bei Babboe-Rädern in den vergangenen Jahren Hunderte Rahmenbrüche. Das berichtete die RTBF, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Belgien. Dem Bericht zufolge hat Babboe aber diese Vorfälle nicht untersucht und auch keine angemessenen Maßnahmen ergriffen.

Rahmenbrüche nicht gemeldet

Der Hersteller habe die Mängel melden müssen, dies aber unterlassen. Damit habe das Unternehmen gegen das Gesetz verstoßen, wird ein Sprecher der zuständigen holländischen Behörde auf RTBF zitiert. In Holland dürften die Lastenfahrräder nun erst wieder verkauft werden, wenn das Unternehmen nachgewiesen habe, dass sie sicher seien.

Unfälle sind laut den holländischen Behörden bislang keine passiert. Trotzdem sei man ein großes Sicherheitsrisiko eingegangen. Freilich nicht nur für Erwachsene, sondern auch für die Kinder. Denn Unfälle mit einem gebrochenen Rahmen können naturgemäß sehr schwer enden. Betroffen sind laut RTBF die Modelle BabboeCity, City-E, City Mountain, Babboe Curve, Curve-E, Curve Mountain, Babboe Big, Big-E, Babboe Dog, Dog-E, Babboe Max-E, Babboe Mini-E, Mini Mountain, Babboe Pro Trike, Trike-E, Trike XL, Babboe Carve-E und Carve Mountain. (win)