Aus einer spielerischen Geste und einem japanischen Puzzle hat Marie-Laure Cérède neue Versionen eines Klassikers der Schmuckgeschichte entwickelt und sich für Cartier mit „Trinity“ beschäftigt.

Paris, Modewoche, Oktober. Die Straßen sind, wie immer, vom Fashion-Week-Verkehr überlastet, die Pariser beschweren sich lautstark. Der Veranstaltungsmarathon, der stets hinter verschlossenen Türen abläuft, bringt die ohnehin schon strapazierte Infrastruktur an ihre Grenzen. Manche möchten sich gar nicht ausmalen, wie das während der Olympischen Spiele 2024 sein wird. Diverse Modeevents wurden sicherheitshalber schon verlegt, damit zumindest der totale Verkehrskollaps abgewendet werden kann, aber das ist eine andere Geschichte.

Kollabiert ist an diesem Herbstnachmittag allerdings auch der knacksende Fahrstuhl in einem Palais im Rive-Gauche-Viertel: Das Maison Cartier hat, abseits des Haute-Joaillerie-Nabels der Welt, der Place Vendôme, zu einer Präsentation gebeten: Wegen des Fahrstuhls und aufgrund kurzfristiger organisatorischer Entscheidungen werden nun aber nur jene vorgelassen, denen vorab ein Interview mit Marie-Laure Cérède zugestanden wurde. Sie ist im ehrwürdigen Hause für das Design von Schmuck- und Uhrenkollektionen zuständig und durfte sich in den vergangenen zwei Jahren einer besonderen Herausforderung stellen. Die Aufgabe lautete nämlich: das 100-Jahr-Jubiläum von Hausikone „Trinity“ gebührlich begleiten.

Verspielt. Nach 100 Jahren bekommt der Gelb-, Weiß-, Roségoldring eine neue Anmutung und ist verspielter denn je. Antoine Pividori / © Cartier

„Trinity“, das ist jener 1924 von Louis Cartier entworfene Ring aus Gelb-, Weiß- und Roségold, der als Inbegriff der Modernität im Schmuckdesign und außerdem als kleiner Tabubruch galt und eigentlich noch immer gilt: drei Goldarten in einem Modell vereint, c’est scandaleux! Weißgold war damals obendrein eine Materialinnovation, die erst seit wenigen Jahre Platin verdrängte. Der Esprit des Entwurfs passte zu jenem der bewegten Zwanzigerjahre und natürlich der Art-déco-Richtung, die sich gerade formierte. Ein Jahr später, 1925, fand ja in Paris die denkwürdige „Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes“ statt.

Ein spielerisches Objekt

Allzu ausführlich wollte sich Marie-Laure Cérède jedoch nicht mit Archivmaterial auseinander­setzen, beziehungsweise: „Man sollte das Haus so gut kennen, dass das im Einzelnen gar nicht notwendig ist. Auch, um sich nicht zu enge Grenzen aufzuerlegen.“ Nur so könne man ein „patrimoine vivant“, ein lebendes Erbe, hochhalten – und natürlich ständig weiterentwickeln.

Besonders die Geschichte von „Trinity“ kennen wohl viele vom vagen Hörensagen – selbst wenn sich aus diesem vagen Charakter die Legende abgeleitet hat, Jean Cocteau höchstselbst habe den Ring entworfen. Stimmt nicht, wird bei Cartier allerorts und unermüdlich betont: Monsieur Cocteau war ein guter Abnehmer und früher Fan, trug als kleine Schmuck-Exzentrizität sogar zwei „Trinity“-Ringe am linken kleinen Finger. So durchdrungen er von der Gold-Dreifaltigkeit gewesen sei, so wenig stimme es aber, dass er am Entwurfsprozess mitgewirkt habe.

Vorbildlich. Jean Cocteau trug stets zwei „Trinity“-Ringe am kleinen Finger – irrtümlich halten ihn manche für den Schöpfer. © Boris Lipnitzki Roger-Viollet

Marie-Laure Cérède gerät freilich selbst ins Schwärmen, wenn sie „Trinity“ in der Designgeschichte des 20. Jahrhunderts verortet, so innovativ und unerhört war der Entwurf. „Das Schöne ist, dass jeder und jede eine eigene Botschaft mit dem Ring verbinden kann, eine eigene Erklärung damit abgibt“, sagt die Designerin. Ausgangspunkt ihrer Annäherung an die Ikone des Hauses war eine Geste, die sie oft beobachtete. An ihrer Mutter, die „Trinity“-Ringe trug, an sich selbst und vielen anderen: Die drei mobilen Ringe laden dazu ein, sie am Finger zu drehen oder mit dem Schmuckstück in der Handfläche wie mit einem kleinen geometrischen Objekt zu spielen. „Diese spielerische Geste haben wir nachvollzogen und auf vielerlei Arten die Form und Dimensionen verändert, ,Trinity‘ in die Länge gezogen oder komprimiert. Was am Ende blieb, war eine Kissenform“, beschreibt Cérède eine der beiden neuen „Trinity“-Versionen.

»Wenige Entwürfe hatten so großen Einfluss auf das Schmuckdesign.«

Neben dieser abgerundet eckigen Variante gibt es noch eine andere Neuheit, für die Marie-Laure Cérède sich im japanischen Spielzeugregal Inspirationen holte: Kumiki-Puzzles sind kleine, zum De- und Rekonstruieren gemachte, dreidimensionale Holzobjekte. „Ebenso spielerisch haben wir die zweite, modulare Neuversion entworfen: Wir haben uns gedacht, wir fügen die drei Ringe zu einem zusammen, und dann nehmen wir sie wieder auseinander.“ Das Gute bei dieser Variante: die Innenschienen lassen sich mit Brillanten besetzen – für alle, die ihren dreifärbigen Goldring in bestimmten Situationen mit einem Hauch Extraglanz versehen wollen. Zum Beispiel zur Feier eines 100-Jahr-Jubiläums.