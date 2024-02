Büroimmobilien im freien Fall

Gewerbeobjekte geraten zunehmend unter Druck, die Preise stürzen ab.

Frankfurt/Berlin. In der Immobilienkrise geraten Gewerbeobjekte in Deutschland immer stärker unter Druck – an vorderster Stelle Büroimmobilien, die unter dem Trend zum Homeoffice leiden und zunehmend auch die Bilanzen von Banken belasten. Die Preise für Gewerbeimmobilien fielen dem Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) zufolge im vierten Quartal 2023 um gut zwölf Prozent zum Vorjahreszeitraum und 4,9 % zum Vorquartal.

Der Verband, der die wichtigsten Immobilienfinanzierer in Deutschland vertritt, sprach am Montag vom größten je gemessenen Preisrückgang bei Gewerbeimmobilien. Zum Vergleich: Wohnimmobilien verbilligten sich lediglich um 6,1 Prozent binnen Jahresfrist bzw. um 1,6 % zum Vorquartal. Eine Trendwende ist laut VDP bei den Immobilienpreisen heuer nicht in Sicht. (APA)