„Vogue“-Chefin Wintour sammelt Spenden für Biden auf Pariser Modewoche

Anna Wintour veranstaltet eine Benefizgala für Joe Biden. Ihre Unterstützung für die Demokratische Partei reicht Jahrzehnte zurück.

Anna Wintour, die Chefredakteurin der US-amerikanischen „Vogue“, wird sich während der Paris Modewoche von 26. Februar bis 5. März auch anderweitig engagieren. Sie ist an der Seite von Rufus Gifford, dem Finanzvorsitzenden der Präsidentschaftskampagne Biden-Harris 2024, Gastgeberin einer Spendengala für die Kampagne von US-Präsident Joe Biden.

Stattfinden soll der Empfang am 4. März an einem nicht genannten Ort in Paris. Tickets kosten dem Branchenportal „Business of Fashion“ (BoF) zufolge ab rund 500 Dollar, die teuersten liegen bei 10.000 Dollar.

Wintour unterstützte Biden schon im Jahr 2020, als sich erstmalig der einstige Vizepräsident fürs höchste Amt beworben hatte. Zuvor stärkte sie Hilary Clinton den Rücken, wie auch schon dem Ex-Präsidenten Barack Obama. Für letzteren hatte sie schon mehrere Benefizveranstaltungen arrangiert, eines gar in ihrem eigenen Townhouse in New York. Ein anderes ebenfalls in Paris.

Politische Titelseiten

Unter ihm hätte sie gar einmal US-Botschafterin für London und Paris werden sollen, was letzten Endes aber nicht passierte. Ihre Unterstützung für die Demokratische Partei reicht jedenfalls Jahrzehnte zurück. Immer wieder zierten Frauen aus der Politik ihre Cover, erst 2021 die Vizepräsidentin Kamala Harris. Auch Michelle Obama und Jill Biden durften aufs Titelblatt, Melania Trump blieb ein Covershooting mit der Modebibel hingegen verwehrt.

Im Artikel, in dem Wintour erstmals Biden ihre Unterstützung aussprach, schrieb sie 2020: „Er ist unverkennbar ein Mann mit Charakter und hat so viele Qualitäten, an denen es uns in Washington derzeit mangelt: Anstand, Ehre, Mitgefühl, Vertrauenswürdigkeit und vor allem Erfahrung.“ (red.)

