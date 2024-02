Meryl Streep kehrt zu „Only Murders in the Building“ zurück

Meryl Streep in der dritten Staffel von „Only Murders in the Building“.

Meryl Streep in der dritten Staffel von „Only Murders in the Building“. IMAGO

Eine vierte Staffel der Erfolgsserie persifliert wieder das Genre „True Crime“. Meryl Streep spielt dabei erneut die wenig erfolgreiche Schauspielerin Loretta Durkin.

Es ist also schon wieder etwas passiert rund um das Arconia-Gebäude. Ob sich das nicht langsam auf die Mieten auswirkt? Wer weiß, vielleicht taucht diese Frage in der vierten Staffel der höchst amüsanten Serie „Only Murders in the Building“ auf. Was man jedenfalls weiß: Oscar-Preisträgerin Meryl Streep ist wieder dabei. Die Schauspielerin kehrt in ihrer Rolle als Loretta Durkin zurück, wie der Streamingdienst Hulu mitteilte. Streep hatte diese Nebenrolle erstmals in der dritten Staffel übernommen.

Und war dafür auch gleich für einen Golden Globe nominiert. In der Serie, die das „True Crime“ Genre persifliert, ist Durkin eine wenig erfolgreiche Schauspielerin, die in einer Broadway-Show auftritt. Die Hauptrollen haben Steve Martin und Martin Short sowie Selena Gomez, die die beiden Altstars auf wundersame Weise herrlich ergänzt. (rovi)

Die dritte Staffel der Serie lief im Herbst auf Disney+ an. Hier der Trailer.