Feiern, aber bitte grün

Wie nachhaltiges Eventmanagement funktioniert.

Veranstaltungen mit gutem Gewissen ausrichten und besuchen – dazu verhilft das Buch von Nils Cordell und Heiner Weigand. Die beiden unterstützen nicht nur dabei, das Eventmanagement an sich nachhaltig zu gestalten, und deklinieren das anhand der Nachhaltigkeitsziele (SDG). Sie liefern auch Beispiele, was bei Location, Ticketing, Give-aways, Personal etc. zu beachten ist.

Übrigens: „Die Presse“ lässt ihre Veranstaltungen als Green Events zertifizieren. Eventmanagerin Zorica Bozic Jaric und ihr Team lassen seit Langem Nachhaltigkeitsgedanken in ihre Planung einfließen. Besonders kritisch seien Location und Catering. „Bei der Location sind es Faktoren wie Barrierefreiheit, Mülltrennung und Öffi-Anbindung. Beim Catering kommt es etwa auf regionale Herkunft der Zutaten, Müllreduktion, Mehrwegbehälter an. Oder Leitungswasser statt abgepackten stillen Wassers auszuschenken.“ Vegetarische und vegane Speisen anzubieten, gehört ebenfalls dazu. Und auch bei den Drucksorten wie Einladungen oder Menükarten gilt es, auf Umweltverträglichkeit zu achten. (mhk)