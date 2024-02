Regiedebüt: „American Psycho“-Autor Ellis dreht Horrorfilm

„Relapse“ heißt der Film, mit dem Bret Easton Ellis sein Regiedebüt geben will. Es soll wieder einmal um Drogenexzesse gehen.

Bekannt wurde er mit seinen Romanen „Unter Null“, „American Psycho“ und „The Sherds“, nun will US-Autor Bret Easton Ellis (59) sein Spielfilm-Regiedebüt geben. Für den geplanten Horrorfilm „Relapse“ werde er den britischen Schauspieler Joseph Quinn („Stranger Things“) als Hauptdarsteller vor die Kamera holen. Das teilte die französische Produktionsfirma SND in Paris, die den Film produziert.

Der Film dreht sich demnach um einen jungen Mann in Los Angeles, der auf einer drogenreichen Party Augenzeuge eines schrecklichen Todesfalls wird. Um sein Leben in den Griff zu bekommen, begibt er sich vorübergehend in eine Entzugsklinik. Doch er wird rückfällig und von Wahnvorstellungen geplagt, dass ein Monster sein Leben bestimmt.

Er sei mit ikonischen Horrorfilmen der 70er-Jahre groß geworden, wird Ellis in einer Mitteilung zitiert. Der Autor beschreibt „Relapse“ als einen Monster-Film mit den für seine Werke typischen Charakteren – jung, gut aussehend und reich. Es sei zudem ein persönlicher Film, in dem es auch um Sex, Drogen und Paranoia gehe, hieß es.

Ausflüge in die Filmwelt

„Relapse“ kombiniere die Ästhetik und das Gefühl des Horrorgenres mit der einzigartigen Perspektive von Ellis, sagte SND-Vertriebsdirektor Ramy Nahas. „Es ist die perfekte Mischung aus den Themen, für die Bret Easton Ellis berühmt ist, in einem Monsterspielfilm.“

Das berühmteste Werk des Bestsellerautors ist der von detaillierten Drogen-, Gewalt- und Sexexzessen geprägte Roman „American Psycho“ rund um den Banker und Mörder Patrick Bateman. Er wurde im Jahr 2000 von Regisseurin Mary Harron mit Hauptdarsteller Christian Bale verfilmt. Auch von Romanen wie „Unter Null“, „Einfach unwiderstehlich“ oder „Die Informanten“ gab es Spielfilmadaptionen. Ellis schrieb außerdem auch Drehbücher – etwa für den Independent-Film „The Canyons“ mit Lindsay Lohan und Pornodarsteller James Deen, der aber nicht wirklich erfolgreich war. (APA)