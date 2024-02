Warum dauert meine Zahlung so lang?

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Nur alle zehn Minuten findet ein Miner nach energieaufwendiger Zahlensuche einen Block.

Bitcoin-Transaktionen sind momentan relativ günstig. Doch im

Dezember waren die Gebühren empfindlich hoch: Der „Mempool“ war verstopft. Ein paar Begriffserklärungen.

Es ist ein Problem, das viele Menschen, die bereits mit Bitcoin zu tun hatten, gar nicht kennen: Wer etwa Bitcoin bei einer Kryptobörse liegen hat, muss nicht zwingend wissen, was ein Mempool ist. Darum kümmert sich ja die Börse. Auch sonst erfolgen Zahlungen meist so reibungslos, dass einen die Details dahinter kaum interessieren. Doch manchmal – zuletzt im vergangenen Dezember – dauern Transaktionen plötzlich ewig und verursachen auch hohe Kosten.

Wer in solchen Zeiten zum ersten Mal Bitcoin an einem Bitcoin-Automaten erwirbt oder seine Bestände von der Kryptobörse an seine eigene digitale Geldbörse (Wallet) überträgt, erlebt oft Momente hoher Nervosität. Wo sind die Bitcoin? Der Automat hat die Geldscheine gefressen, das Konto bei der Kryptobörse ist leer, aber auf der Wallet sind noch keine Bitcoin angekommen. Nun weiß man zwar, dass nur alle zehn Minuten ein Block an die Blockchain angehängt wird. Aber was, wenn schon eine halbe Stunde vergangen ist und das Geld noch immer nicht da ist?

Ein Block alle zehn Minuten

Grund zur Beunruhigung ist das im Normalfall nicht. Wahrscheinlich hängt die Zahlung im Mempool („Memory Pool“) fest. Dort warten Transaktionen, die bereits von ­Nodes (Teilnehmern am Bitcoin-Netzwerk) als gültig angesehen, aber noch nicht in einen Block aufgenommen wurden. Das kann passieren, wenn im aktuellen Block kein Platz mehr ist. Wer sichergehen will, dass seine Transaktion wenigstens im Mempool ist, kann seine Bitcoin-Adresse auf blockchain.com/explorer eingeben und seine wartende Transaktion sehen. Viele Wallets zeigen ohnedies auch unbestätigte Transaktionen an. Doch bestätigt wird die Transaktion erst, wenn sie in der Blockchain erfasst ist. Und die Zahl und die Kapazität der Blöcke ist begrenzt.