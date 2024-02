Adipositas bei Kindern: Beweggrund Hund

Australische Forscher haben jetzt untersucht, wie viel mehr körperliche Aktivität ein Hund in das Leben von Kindern und Jugendlichen bringt. Es ist eine Menge.

Geh doch mal hinaus, das Wetter ist so schön!“, „Du kannst doch nicht den ganzen Tag in deinem Zimmer hocken!“: Sätze, die bei Kindern und Jugendlichen ähnlich populär sind wie bei den genervten Eltern. Noch einmal herausfordernder wird die Aufgabe, das desinteressierte Kind zu mehr Bewegung, möglichst auch noch an der frischen Luft, zu bewegen, wenn das Kind von Adipositas betroffen, also krankhaft übergewichtig ist. Denn dann gehen mit dem auch bei vielen normalgewichtigen Kindern schon sehr überschaubaren Wunsch, die Couch und/oder die Playstation zu verlassen, oft auch noch Unsicherheiten und Ängste einher, von anderen Kindern gehänselt oder ausgelacht zu werden.