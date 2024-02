aoo3771 via imago-images.de

Die Höhe der Reparaturkosten zu wissen reicht, um von der Versicherung Ersatz zu verlangen. aoo3771 via imago-images.de

OGH verhilft Vandalismus-Geschädigtem zu Geld.

Wien. „Brauchen S’ a Rechnung?“ Die vielleicht häufigste offiziell nicht gestellte Frage in Österreich ist rechtlich in aller Regel mit Ja zu beantworten. Nun zeigt sich, dass sie in einem speziellen Zusammenhang guten Gewissens verneint werden kann, bevor gezahlt wird.