Das teuerste Anwesen der USA wird verkauft 

Umgerechnet 275 Millionen Euro kostet ein riesiges Anwesen mit drei Villen in Naples, Florida. Wird es für diesen Preis verkauft, ist das ein neuer Rekord.

Für das momentan teuerste zum verkauf stehende Haus in den USA muss man wahrlich tief in die Taschen greifen. 295 Millionen Dollar, umgerechnet 275 Millionen Euro, kostet der fast 36.500 Quadratmeter große Villenkomplex in Naples, Florida.

Investor John F. Donahue und seine Frau Rhodora kauften das Grundstück auf der Gordon Pointe Halbinsel 1985 für eine Million Dollar, erwarben dann noch weitere Hektar auf der Halbinsel und erstellten darauf einen ganzen Villenkomplex für die große Familie, zu der 13 Kinder, 84 Enkel und mittlerweile 175 Urenkel gehören.

Das Anwesen wird auf den Markt gebracht von Coldwell Banker Realty‘s Dawn McKenna Group in Zusammenarbeit mit The Leighton Candler Team von Corcoran and Savills‘ Rory McMullen. Dawn McKenna Group/Coldwell Banker Realty Drei Villen befinden sich auf dem Anwesen. Dawn McKenna Group/Coldwell Banker Realty Das Anwesen befindet sich an der Spitze von Gordon Pointe und hat deshalb einen besonders langen Sandstrand. Dawn McKenna Group/Coldwell Banker Realty Der Privathafen sei besonders selten, so die Makler. Dawn McKenna Group/Coldwell Banker Realty Wer nicht gern im Meer badet, der kann auch mit einigen Pools Vorlieb nehmen. Dawn McKenna Group/Coldwell Banker Realty

Das Anwesen an der Spitze von Gordon Pointe befindet sich in der Gated Community Port Royal. Das Herzstück des Geländes sind nicht nur die drei Villen oder der 500 Meter lange Privatstrand, sondern ein eigener 70 Meter langer Yachthafen. Sehr exklusiv und sehr selten sei dieser, wie es in der Aussendung der Dawn McKenna Group von Coldwell Banker Realty heißt. Ein Bootssteg bietet zudem sechs Booten Platz.

Das Haupthaus entstand 1985, hat etwa 1000 Quadratmeter, sechs Schlafzimmer und ein überdachtes Swimmingpool. 1990 folgte das zweite Haus mit 500 Quadratmetern, fünf Schlafzimmern und Pool. Das dritte Haus mit ebenfalls 500 Quadratmetern wurde 2013 fertiggestellt.

Sollte das Anwesen um den Preis von 295 Millionen Dollar verkauft werden, würde das einen Rekord aufstellen. Momentan ist die teuerste je verkaufte Immobilie ein Penthouse in New York, das 2019 für 238 Millionen Dollar den Besitzer wechselte. (cg)