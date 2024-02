Sinnlose Kapseln: Zu viel Vitamin B3 kann schädlich sein

US-Forscher zeigten, dass ein Abbauprodukt von Niacin – das oft in Vitaminpräparaten enthalten ist – zu Entzündungen der Blutgefäße beitragen kann.

„Es ist wichtig für Haut, Hirn und Herz“: Mit solchen eingängigen Sprüchen wird Niacin vulgo Vitamin B3 beworben. Es ist in der imposanten Kollektion an Nahrungsergänzungsmitteln, mit denen die Apotheken einen beträchtlichen Teil ihres Geschäfts machen, stark vertreten. Das mag auch daran liegen, dass es relativ leicht und billig zu synthetisieren ist. Niacin ist ein recht schlichtes Molekül – für Chemieinteressierte: Pyridin mit einer Säuregruppe daran. Früher nannte man es Nikotinsäure, weil es auch durch Oxidation von Nikotin entstehen kann und auf diese Weise 1867 entdeckt wurde. Der Name wirkt heute wohl eher geschäftsschädigend.