Frau sticht offenbar auf 42-Jährigen in Niederösterreich ein

Der Mann wurde im Spital operiert und schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Polizei nahm die 35-Jährige fest.

Eine 35-Jährige soll am Sonntagabend in St. Pölten mit einem Messer auf einen Mann eingestochen haben. Der 42-Jährige erlitt Verletzungen im Bauchbereich und wurde in einem Krankenhaus operiert. Er sei aber nicht in Lebensgefahr, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag einen Onlinebericht des „Kurier“. Die Verdächtige wurde festgenommen.

Nähere Details zu dem Vorfall nannte die Polizei mit Verweis auf laufende Ermittlungen und noch ausstehende Befragungen nicht. Auf Anfrage bestätigt wurde, dass die 35-Jährige zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war. Wie der „Kurier“ berichtete, dürfte die Frau auf offener Straße auf ihren Freund eingestochen haben. (APA)