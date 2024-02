Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Wien

Feuerwehrleute fanden die 91-Jährige, nachdem sie den Brand in Floridsdorf gelöscht hatten. Sie verstarb noch an Ort und Stelle.

Eine 91-jährige Frau ist Montagfrüh bei einem Wohnungsbrand in der Anton-Bosch-Gasse in Wien-Floridsdorf ums Leben gekommen. Die Berufsfeuerwehr Wien löschte das Feuer mit einer Löschleitung. Im Inneren der Wohnung fanden die Einsatzkräfte die Mieterin und brachten sie aus der Wohnung, berichtete die Polizei. Die bettlägerige Frau verstarb noch an Ort und Stelle.

Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien haben die Wohnung durchsucht. Sie stellten als Brandursache einen technischen Defekt fest. (APA)