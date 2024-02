Was man von der Londoner Modewoche gesehen haben muss

Granny Chic, Ed Hardy und florale Augenbrauen. Diese Details stachen bei der London Fashion Week besonders ins Auge.

Burberry geht Campen statt Glampen

Designer Daniel Lee hat sich ganz auf „Britishness“ konzentriert. „Back to the roots“ also, was auch an der Auswahl der Models mit Agyness Deyn, Lily Donaldson oder auch Naomi Campbell ersichtlich war. Die Kollektion selbst war mehr Glamping als Camping, also ging es hauptsächlich funktional zu. Eine Ausnahme bildeten kleine Details hier und da, etwa Fußkettchen, die über Lederstiefel getragen wurden. Den Soundtrack zur Kollektion lieferte übrigens Amy Winehouse und passenderweise saß Marisa Abela, die Winehouse in einem Biopic spielen wird, in der ersten Reihe.

Die Fußkettchen gaben der funktionalen Kollektionen einen frivolen Touch. APA / AFP / Henry Nicholls Model Agyness Deyn war schon vor Jahren Burberry-Testimonial. Reuters / Hollie Adams Designer Daniel Lee konzentrierte sich auf „Britishness“. Reuters / Hollie Adams

JW Andersons Granny-Chic

Eine erwachsene Kollektion wollte Jonathan Anderson präsentieren. Die Models trugen wohl auch deshalb teilweise weiß-grau gelockte Perücken. Das die Herbst- und Winterzeit mit Strick einhergeht, wollte der Designer diesmal besonders hervorheben.

So experimentierte er mit unterschiedliche Strick- und Knotentechnicken. Dabei heraus gekommen sind unter anderem Ballonkleider mit XL-Maschen.

Granny-Chic auf dem Laufsteg von JW Anderson. APA / AFP / Henry Nicholls So sieht ein Kleid im XL-Strick aus. APA / AFP / Henry Nicholls Strickpullover einmal anders. APA / AFP / Henry Nicholls

16 Arlingtons Schal-Idee

Einen neuen Schal muss man im nächsten Herbst und Winter nicht kaufen, wenn es nach 16 Arlington geht. Man greift einfach zu einem Shirt oder Pullover und verknotet die Ärmel um den Hals. Voilà.

Erdems Ode an Maria Callas

Designer Erdem Erdem Moralioğlu wollte Maria Callas als Person und Persona zeigen. Deshalb präsentierten sich die Models nicht nur in glamourösen Outfits und perfekt gestylt, sondern auch in Hausschlapfen und aufgeklebtem Perückenband auf dem Kopf. Ganz so, wie ein Opernstar auf dem Heimweg für Moralioğlu wohl aussieht.

Simone Rocha: Blumenbrauen und Crocs

Für einen neuen Beauty-Trend könnte Simone Roche sorgen. Immerhin trugen die Models statt Augenbrauen Blumenranken über den Augen. Ebenfalls nicht fehlen durften Korsetts, die den Kleidern neue Struktur gaben. Und abgerundet wurde das ganze mit schmucklastigen Crocs.

Sinead Goreys Teenage-Nostalgie

Sind die Teenagerjahre wirklich die besten Jahre? Designerin Sinead Gorey zumindest widmet ihnen eine eigene Kollektion. Teenagerleben in Großbritannien - und wohl nicht nur da - kann man unter anderem mit Ed Hardy Kappen und Shirts aufleben lassen.

Feiert Ed Hardy ein Comeback? APA / AFP / Henry Nicholls

