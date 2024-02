Mehr als 10.000 Anzeigen gegen Unmündige

Die zwei können nichts dafür, aber andere Jugendliche setzten Straftaten. Sachbeschädigungen wie hier beim Abgang zur U1 am Wiener Keplerplatz sind dabei nicht das einzige Problem.

Die zwei können nichts dafür, aber andere Jugendliche setzten Straftaten. Sachbeschädigungen wie hier beim Abgang zur U1 am Wiener Keplerplatz sind dabei nicht das einzige Problem. Tobias Steinmaurer/Picturedesk

Gegen Minderjährige wurde im Vorjahr vor allem wegen Diebstahls und Körperverletzung ermittelt. Die meisten Taten setzten Österreicher, gefolgt von Syrern. Und 86 Prozent der jungen Verurteilten sind männlich.

42.556-mal wurde im Vorjahr in Österreich eine strafrechtliche Anzeige gegen Minderjährige (unter 18) erstattet. Das zeigt eine aktuelle Statistik. In 10.745 Fällen kann es aber schon deswegen keine Strafe geben, da sie unmündige Personen, also unter 14-Jährige betreffen. Die schon Jugendlichen (14–18) müssen mit der halben Strafdrohung rechnen, die für Erwachsene gilt. Um welche Delikte aber dreht sich die Jugendkriminalität und wie verteilt sie sich nach Nationen und Geschlecht?

Die häufigsten Anzeigen