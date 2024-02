Die Polizei nahm einen 22-Jährigen fest, der im Zuge eines Streits auf den 24-Jährigen eingestochen haben soll. Er ist nicht geständig.

Montagabend ist ein 24-Jähriger in der Erstaufnahmestelle Ost in Traiskirchen (Bezirk Baden) mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Der libysche Staatsbürger sei weiter in kritischem Zustand und werde in einem Krankenhaus intensivmedizinisch betreut, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Der verdächtige 22-jährige Marokkaner war bei einer ersten Befragung nicht geständig.

Verübt worden war der Angriff am Montag kurz vor 19.30 Uhr. Der Marokkaner soll den 24-Jährigen mehrmals mit einem Messer attackiert haben, vorangegangen sein dürfte ein Streit.

Seitens der Staatsanwaltschaft wurde die Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt Wiener Neustadt angeordnet. Ermittelt wird in der Causa wegen des Verdachts des versuchten Mordes. (APA)