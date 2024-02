Schach-Wunderkind: Achtjähriger besiegt Großmeister

Ashwath Kaushik ist acht Jahre, sechs Monate und elf Tage alt und in der großen Schachwelt jetzt Rekordhalter. Er schlug in der Schweiz einen Großmeister und lässt die Szene rätseln. Hat Corona diesem Denksport gar geholfen?

Ein achtjähriges Schachwunderkind aus Singapur sorgt derzeit für globales Aufsehen. Denn, Ashwath Kaushik ist jetzt der jüngste Schachspieler, der einen Großmeister besiegt hat. Nach einer dreistündigen Partie beim Burgdorfer Stadthaus-Open in der Schweiz besiegte der acht und sechs Monate alte Kaushik laut „Singapore Star“ den 37-jährigen polnischen Großmeister Jacek Stopa.

Kaushik brach den nur wenige Tage zuvor aufgestellten Altersrekord, als Leonid Ivanovic aus Serbien (acht Jahre, sechs Monate, elf Tage) den Bulgaren Milko Popchev (59) besiegte.

„Es ist ein sehr aufregendes Gefühl und erstaunlich, einen Großmeister am Brett zu schlagen, und zwar im klassischen Schach. ich bin sehr stolz auf mich“, sagte Kaushik, der einen indischen Pass hat, aber seit sieben Jahren mit der Familie in Singapur lebt.

Frühreif, in der Pandemie gewachsen

Die Rekordflut frühreifer Könner begann vor einer Woche in Belgrad, als Ivanovic als erster Spieler unter neun Jahren einen Großmeister im klassischen Schach besiegte. Laut Chess.com ist in der Welt des Wettkampfschachs „in letzter Zeit ein Anstieg von Kindern zu beobachten, die in noch früherem Alter außergewöhnliche Ergebnisse erzielen.“ Einige Beobachter führen das gar auf die Pandemie zurück. Kinder verbrachten mehr Zeit damit, am Computer zu üben, sich noch tiefergehender mit der Materie zu beschäftigen.

Ashwaths Mutter, Rohini Ramachandran, zeigte sich jedenfalls mit Entwicklung und Zügen des Sohnes zufrieden. „Er lernte früh sich schnell neu zu konzentrieren“, erklärt die 37-Jährige und verrät, dass er war vier Jahre alt, als man ihm das Schachspiel gezeigt habe. Binnen weniger Monate schlug er sie und andere Familienmitglieder. Mittlerweile spielt er an jedem Wochentag zwei Stunden Schach, an Wochenenden sechs bis sieben Stunden am Tag. Er sagt: „Es macht Spaß und hilft dem Gehirn, besser und intelligenter zu werden.“