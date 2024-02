„Kurier“: Gebhart löst Salomon ab, Personalabbau in der Redaktion

Der Wechsel in der Chefredaktion ist bestätigt. Ebenso wie der Abbau von 40 Mitarbeitern.

Gerüchte gab es bereits seit Anfang der Woche, nun ist es fix: Martin Gebhart wird mit 1. März Martina Salomon ablösen und Chefredakteur des „Kurier“ werden. Gebhart leitete seit Sommer 2022 das Innenpolitik-Ressort der Zeitung. 2018 wurde er von Salomon zum Ressortleiter Chronik ernannt. Den größten Teil seiner Laufbahn, nämlich 30 Jahre, verbrachte er aber bei den „Niederösterreichischen Nachrichten“, er war dort lange Chefredakteur. Und ist tief verwurzelt im politmedialen System Niederösterreich.

Kündigungen betreffen Redaktion

Martina Salomon (64) wird nun Herausgeberin des „Kurier“. Das wurde am Mittwochvormittag bei einer Redaktionskonferenz verkündet. Ebenso wie ein einschneidender Personalabbau. Am Dienstag wurden bis zu 40 Mitarbeiter im Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice zur Kündigung angemeldet. Die Betroffenen sollen noch am Nachmittag verständigt werden – und werden sofort frei gestellt.

Geschäftsführer Richard Grasl sagte gegenüber der APA, dass die Kündigungen konkret die Redaktion betreffen. Bereits 2023 hatte die Zeitung zwanzig redaktionelle Mitarbeiter abgebaut. Rund zehn Personen sollen durch die Schließung von Nebenportalen eingespart werden, wie die „Presse“ erfuhr.

In einer Aussendung informierte der „Kurier“, dass er nach dem Wechsel in der Geschäftsführung (diese führt Grasl seit Jahresbeginn) nun die Chefredaktion „und viele weitere Abteilungen des Hauses“ auf die neuen Herausforderungen in der Medienbranche ausrichte. Man fasste die schwierige finanzielle Lage mit sinkenden Verkaufserlösen und steigenden Rohstoff-, Energie- und Gehaltskosten zusammen. Der Prozess der Umstrukturierung treffe alle Abteilungen des Medienhauses.



Die Kündigungen seien „sehr bedauerlich, jedoch notwendig, um für den ,Kurier‘ eine erfolgreiche unternehmerische Zukunft abzusichern“, so Grasl. Er führt übrigens auch die Geschäfte des Nachrichtenmagazins „Profil“, das Teil der Mediengruppe ist. Auch dort hat bereits ein Kostensenkungsprogramm stattgefunden. „Eine Stellenreduktion bei der ‚Profil‘-Redaktion ist derzeit nicht geplant“ sagte Grasl.

Drittgrößte Tageszeitung

Der „Kurier“ hat mit über 100.000 Stück laut Österreichischer Auflagenkontrolle die drittgrößte Verkaufsauflage aller Tageszeitungen im Land. Nur „Kronen Zeitung“ und „Kleine Zeitung“ setzen mehr ab. Der „Kurier“ hat ein Redaktionsstatut. Demnach kann die Redakteursversammlung der Bestellung des Chefredakteurs nach seinem Dienstantritt widersprechen – mit einer Mehrheit im Ausmaß von zwei Drittel der Stimmen. Und zwar nicht der abgegebenen Stimmen, sondern der der Stimmberechtigten. (rovi)