Ist Hamas-Chef Sinwar nach Ägypten geflohen?

Eine saudische Zeitung berichtet, dass sich der Hamas-Führer mit Geiseln aus dem Gazastreifen abgesetzt habe. Israels Militär dementiert. Doch wo ist Yahya Sinwar?

Er gilt als einer der Köpfe des brutalen Terrorüberfalls auf Israel vom 7. Oktober. Und Israels Armee und Geheimdienste fahnden intensiv nach ihm. Doch Yahya Sinwar, Chef der Hamas im Gazastreifen, ist seit Wochen wie vom Erdboden verschluckt. Nun sorgt ein Bericht der saudischen Zeitung „Elaph“ für Aufsehen: Sinwar sei aus dem Gazastreifen nach Ägypten geflohen, heißt es darin. Und er habe dabei auch Geiseln mitgenommen, die am 7. Oktober 2023 von der Hamas verschleppt worden sind. Sinwar sei zudem in Begleitung von Angehörigen seiner Familie gewesen. Für die Flucht nach Ägypten habe er das umfangreiche Tunnelsystem genutzt, mit dem die Hamas den Gazastreifen durchzogen hat. Die saudische Zeitung „Elaph“ bezieht sich in ihrem Bericht auf Geheimdienstquellen.

Das israelische Militär will davon nichts wissen. Ein hoher Vertreter der Streitkräfte habe die Meldung einer Flucht Sinwars nach Ägypten klar dementiert, berichtet die „Jerusalem Post“. Zugleich verweist die israelische Zeitung auf die Gefahren, die dem Hamas-Chef auch in Ägypten drohen würden. Die islamistische Palästinenserorganisation ist ideologisch gesehen aus der Muslimbruderschaft in Ägypten hervorgegangen. Und das vom Militär gestützte Regime, das Ägypten regiert, bekämpft die Muslimbruderschaft. Die „Jerusalem Post“ geht eher davon aus, dass sich Sinwar nach wie vor im Gazastreifen aufhält, womöglich in der Stadt Khan Yunis oder in Rafah an der Grenze zu Ägypten. Die israelische Zeitung stellt aber auch klar: Sollte dem Hamas-Chef tatsächlich die Flucht aus dem Gazastreifen gelungen sein, wäre das ein „Worst-Case Scenario“ für Israel. (red.).