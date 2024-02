Raketenteile aus dem Westen für das Regime von Kim Jong-un

In einer von Russland auf die Ukraine abgefeuerten Rakete, die in Charkiw gefunden wurde, stammten 290 Komponenten aus USA und Europa. Das zeigt wieder, wie problemlos Nordkorea internationale Sanktionen unterläuft.

Tokio/Pjöngjang. Nordkorea liefert Russland Waffen für den Ukraine-Krieg – und diese Raketen funktionieren nur mit westlicher Technologie. Die in Großbritannien ansässige und von der EU mitfinanzierte Organisation Conflict Armament Research (CAR) fand in einer in Charkiw eingeschlagenen Rakete nordkoreanischer Produktion 290 Teile, die nicht aus Nordkorea stammen. Drei Viertel davon konnten Firmen mit Hauptsitz in den USA zugeordnet werden, andere stammen aus Europa, Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz. Der Rest ist made in Singapur, Japan oder Taiwan.