Tyler the Creator entwirft eine Kollektion für Louis Vuitton

Der Rapper ist bekannt für die Symbiose aus drolliger Ästhetik und dandyhafter Eleganz. Abermals deutlich macht das seine neue Kapselkollektion für Louis Vuitton.

Es ist nicht der erste Berührungspunkt von Modemaison Louis Vuitton und Rapper Tyler, the Creator. Bei Virgils Ablohs letzter Schau (der frühere Männermodendesigner der Marke verstarb im Dezember 2021) war er schon für die Musik verantwortlich. Seinem Nachfolger, Pharell Williams, ist er offenbar ein enger Freund, wie dieser dem Branchenportal „WWD“ erzählte. Ein enger Freund, den Kreativchef Williams nun eingeladen hat, eine Kapselkollektion mitzuentwerfen.

Tyler, the Creator (bürgerlich Tyler Okonma) wird längst als Stilikone gehandelt. Er betreibt eine eigene Streetwear-Marke, Golf Wang, und einen High-End Ableger davon, Gold le Fleur, sogar Nagellack hat er schon gemacht. Die farbenfrohe Ästhetik zieht sich auch durch die Louis Vuitton-Kollektion, das Monogramm ersetzt er das illustrative Monogramm des Hauses mit einer eigens handgezeichneten Version, dem „Craggy Monogram“. Sonst zeigt sich der Sportswear-Einfluss recht deutlich, in den mit Gras bedruckten Fleece-Jacken etwa (wohl eine Golf-Referenz, auch ein Golf-Set im typischen Damier-Karo gibt es). Eine kleine Umhängetasche hat die Form eines hüpfenden Hundes.

Ein hüpfender Hund für Schlüssel, Geld und Handy. Louis Vuitton

Mehr lesen Prominente Männer machen jetzt Nagellack

Karamell, Butter und Waffeln

College-Jacken aus Wolle treffen auf Monogramm-Kopftücher und Schlapfen, dessen Struktur einem Waffeleisen nachempfunden ist – offenbar ist Tylers Liebe zu Süßem innerhalb der Szene wohlbekannt. Es gibt kurze Anzüge in Karamell mit schokoladenbraunem Monogramm, einen All-Denim-Look (freilich auch mit Monogramm), ja sogar eine Müslischale. Ein Sammlerstück ist in jedem Fall auch das Reiseschachbrett mit von Tyler handgezeichneten Figuren, die geschmolzener Schokolade gleichen.

Butterfarbene Kurzarmhemden erinnern das mitteleuropäische Auge an US-amerikanische Diner-Uniformen oder an die Post, ähnlich farbige Mäntel ahmen mit großen Schnallen und Aufnähern das Herzstück der Kollektion nach: einem 68.000 Euro schweren Courrier Lozine 110-Koffer in Sonderedition, das teuerste Stück der Sammlung. Wer etwas Kleines erwerben will, ist mit dem Seidenstecktuch um 210 Euro besser bedient. Ab 21. März soll alles erhältlich sein. (evdin)