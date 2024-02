Wetterwarnung wegen starken Schneefällen in Teilen Österreichs

Eine Kaltfront sowie ein Tiefdruckgebiet sorgen für reichlich Schnee in Tirol, Kärnten und Salzburg. Die Geosphere Austria warnt vor Problemen auf Straßen und Schienen.

Geosphere Austria hat am Donnerstag eine Wetterwarnung für Teile Österreichs herausgegeben. Der Grund: Am Freitag wird es anhaltend schneien. Betroffen sind Osttirol, Oberkärnten und Salzburg. Hier ist mit Neuschnee bis in die tiefen Lagen zu rechnen, der Probleme auf den Straßen und bei den Bahnverbindungen mit sich bringen könnten. Das Land Tirol warnte bereits am Mittwoch vor den Niederschlägen.

Grund für den Schneefall ist eine Kaltfront, die in der Nacht auf Freitag von Nordwesten nach Österreich zieht. Gleichzeitig bildet sich über Oberitalien ein Tiefdruckgebiet, das feuchte Luft zu den Alpen bringt. „Das ist eine typische Wetterlage für Schneefall und Regen im Großteil von Österreich“, sagt Meteorologe Andreas Mansberger von Geosphere Austria.

Auch starker Regen

Die Schneefallgrenze liegt am Freitag zwischen 800 und 1400 Metern. Besonders im Gebiet von Oberkärnten über Osttirol und die südlichen Regionen von Salzburg sind in vielen Tälern im Laufe des Freitags zehn bis 30 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, vereinzelt auch etwas mehr. „In den Gipfelregionen der Karnischen Alpen und der Karawanken kommt rund ein Meter Neuschnee zusammen“, so Mansberger.

Der Schneefall betrifft auch Hauptverbindungen wie die Tauernautobahn und den Brenner. Hier ist am Freitag mit winterlichen Bedingungen zu rechnen. In Unterkärnten und in den ganz tiefen Lagen Oberkärntens wird es am Freitag zeitweise stark regnen, in Summe etwa 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter, in den Grenzregionen zu Slowenien und Italien auch deutlich mehr. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1400 Meter. Am Wochenende wird das Wetter dann wieder freundlicher. (APA)